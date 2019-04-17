Edirne'de Turizm Haftası kapsamında yemek yarışması

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de 43'üncü Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Soğuk Başlangıç ve Salata' yarışması yapıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen yarışma için geniş bir platform oluşturulurken, Edirne merkez ve ilçelerindeki 7 okuldan 21 öğrenci soğuk meze ve salata kategorisinde dereceye girmek için ter döktü. Birinciye yarım altın ödülünün verildiği yarışmadaki ürünlerin çoğunluğunun yerel olmasına dikkat edildi. Yarışmanın jürisi ise Edirne ve Trakya'da alanında deneyimli isimlerden oluştu.

Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şeref Uz, amaçlarının öğrencilerin meslekle olan motivasyonlarını artırmak olduğunu belirterek, "Amacımız bunun bir yarışma olmasından ziyade şölen havasında öğrencileri bir araya getirerek onların mesleki motivasyonunu sağlamak. Geçmiş lezzetlerle gelecek arasında bağ kurmaya çalıştık bu yarışmada. Büyük bir heyecan duyuyoruz. İlk defa Edirne'de böyle bir yarışma yapılıyor. Hem öğrencilerimiz, hem öğretmenleri hem de bizler çok heyecanlıyız. Jüriyi de özellikle okulların dışındaki isimlerden tespit ettik ki katılımcı okullar ve öğrenci arasında herhangi bir soru işareti oluşmasın. Dolayısıyla bu yarışmayı düzenlemekten çok mutluyuz" dedi.

Yarışma jüri üyeleri ise Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Gönenç Güler, Trakya Turizm ve Gastronomi Derneği Başkan Yardımcısı Jülide Başkur, Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ve Edirne Orduevi Mutfak Şefi Şendoğan Susamişleyen'den oluştu.

Soğuk Başlangıç yarışmasında Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Mustafa Keskin 1'inci, Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Eren Korur 2'nci ve Uzunköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Aleyna Çalışkan 3'üncü, Keşan Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Gülben Tohum 4'üncü oldu.

Salata Yarışmasında Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Aziz Bilgiç 1'inci, Uzunköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Nergis Elmalı 2'nci, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Tolunay Kaymaz 3'üncü, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İlayda Genişyürek 4'üncü oldu.