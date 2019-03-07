EDİRNE (AA) - Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin anadillerinde okuyup yazma oranının artırılması gerektiğini belirterek, "Bu, Bulgaristan ekonomisine de faydalı olabilecek bir şey. Ben, iki ülke arasında diyalog olduğu sürece bu konuların bir gün aşılacağına inanıyorum." dedi.

Ulusoy, Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Salonu'nda düzenlenen "Türkiye-Bulgaristan Güncel İlişkileri" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov arasındaki dostluk sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin de en yüksek seviyeye çıktığını söyledi.

Küresel çağda azınlıkların toplumların zenginliği olarak görüldüğünü vurgulayan Ulusoy, şöyle devam etti:

"Türkiye'den gelen katılımcılar, Bulgaristan'da bana hep şunu söylüyorlar; 'Sayın Büyükelçimiz buraya yatırım yapıyoruz. Fakat Bulgaristan vatandaşı çalıştırmamız bekleniyor haklı olarak. Biz Türkçe de bilen Bulgaristan vatandaşı arıyoruz. Burada da soydaşlar var ama Bulgaristan'daki vatandaşlar Türkçeyi konuşuyorlar da yazma ve okumalarında zorluklar var.' İşte burada belki bu ortak projelere ihtiyacımız var. Bulgaristan'ın güzide vatandaşları soydaşlarımıza nasıl daha fazla Türkçeyi okutup yazdırabiliriz? Bunu düşünmekte fayda olabilir. Bu, Bulgaristan ekonomisine de faydalı olabilecek bir şey. Ben iki ülke arasında diyalog olduğu sürece bu konuların bir gün aşılacağına inanıyorum."