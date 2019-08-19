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Edirne'de üç günde 489 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 21:18 | Son Güncelleme

EDİRNE'de jandarma ekiplerinin üç gün içerisinde yaptığı denetimlerde yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isteyen 489 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör ise tutuklandı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de jandarma ekiplerinin üç gün içerisinde yaptığı denetimlerde yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isteyen 489 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör ise tutuklandı.
Geçtiğimiz hafta sonu Edirne'de jandarma ekiplerinin Bulgaristan sınırında bulunan Kemalköy'de yaptıkları yol kontrolünde, 34 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 23 Afganistanlı göçmen ile araç sürücüsü M.C. gözaltına alındı.
JANDARMA ARACI ÇARPARAK KAMYONETİ DURDURDU
Keşan ilçesine bağlı Yunanistan'a sınır Beğendik Beldesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri ise 38 TV plakalı kamyoneti şüphe üzerine durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçan kamyonet, önünü kesen jandarma aracının çarpmasıyla durduruldu. Ekipler kaza yaparak durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada İran ve Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü M.A.'yı gözaltına aldı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
İKİ ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Her iki olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan M.C. ile M.A., göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.
ÜÇ GÜNDE 489 KAÇAK YAKALANDI
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne 54'ncü Mekanize piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı ekiplerin üç gün içerisinde kent genelinde yaptıkları denetimlerde ise aralarında 5 Güney Afrika, 4 Dominik, 29 Eritre uyruklu 489 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

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