Edirne'de ücretli poşet uygulamasına destek

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de marketlerden alışveriş yapan bazı kişiler 'ücretli poşet uygulaması' kapsamında, aldıkları ürünleri 25 kuruş ücret ödeyerek aldıkları poşetlerde taşırken, bazı kişiler ise yanlarına getirdikleri poşetlere koydu. Tüketiciler uygulamanın doğru ancak geç kalınmış düzenleme olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde, doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 'ücretli poşet uygulaması', bugünden itibaren başladı. Edirne'de marketlere alışveriş yapmaya giden kişilerden bazıları satın aldıkları ürünleri, her biri için 25 kuruş ücret ödedikleri poşetlere koydu. Bazı kişiler ise ücret ödememek için yanlarına getirdikleri poşetleri kullandı.

Doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı yerinden bulan Edirneliler, geç kalındığını dile getirdi. Marketten aldığı ürünleri ücret ödeyerek temin ettiği poşetle taşıyan Harun Kalender, "Bugün yaptığım alışverişteki malzemeleri taşımak için 2 lira poşet parası ödedim. Unutmuşum, bilseydim evden poşet getirirdim. Ama yine de çevreyi ve doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı geç kalınmış uygulama olarak görüyorum" dedi. Alışverişe bez torbayla gelen Ayşe Demirdal ise uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Ücretli poşet uygulamasını doğru buluyorum. Bu sayede doğa korunmuş olacak. Ben alışveriş yapmaya yanımda poşetimle geldim" diye konuştu.