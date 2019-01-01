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Edirne'de ücretli poşet uygulamasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 19:41 | Son Güncelleme

EDİRNE'de marketlerden alışveriş yapan bazı kişiler 'ücretli poşet uygulaması' kapsamında, aldıkları ürünleri 25 kuruş ücret ödeyerek aldıkları poşetlerde taşırken, bazı kişiler ise yanlarına getirdikleri poşetlere koydu.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de marketlerden alışveriş yapan bazı kişiler 'ücretli poşet uygulaması' kapsamında, aldıkları ürünleri 25 kuruş ücret ödeyerek aldıkları poşetlerde taşırken, bazı kişiler ise yanlarına getirdikleri poşetlere koydu. Tüketiciler uygulamanın doğru ancak geç kalınmış düzenleme olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde, doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 'ücretli poşet uygulaması', bugünden itibaren başladı. Edirne'de marketlere alışveriş yapmaya giden kişilerden bazıları satın aldıkları ürünleri, her biri için 25 kuruş ücret ödedikleri poşetlere koydu. Bazı kişiler ise ücret ödememek için yanlarına getirdikleri poşetleri kullandı.

Doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı yerinden bulan Edirneliler, geç kalındığını dile getirdi. Marketten aldığı ürünleri ücret ödeyerek temin ettiği poşetle taşıyan Harun Kalender, "Bugün yaptığım alışverişteki malzemeleri taşımak için 2 lira poşet parası ödedim. Unutmuşum, bilseydim evden poşet getirirdim. Ama yine de çevreyi ve doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı geç kalınmış uygulama olarak görüyorum" dedi. Alışverişe bez torbayla gelen Ayşe Demirdal ise uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Ücretli poşet uygulamasını doğru buluyorum. Bu sayede doğa korunmuş olacak. Ben alışveriş yapmaya yanımda poşetimle geldim" diye konuştu.

'YENİ DÖNEM BAŞLADI'

Dilaverbey Mahallesi'nde market sahibi Rifat Mitrani, gramajı düşük ürünler için poşetlerin bedelsiz olduğunu belirterek, "Bugün ücretli poşet uygulamasına başladık. Devletin vermiş olduğu bir standart var. Bu standart doğrultusunda 25 kuruş alıyoruz. Fakat gramajı düşük satın alınan ürünlere konulan poşetlerden ücret almıyoruz. Bununla ilgili gramaj olarak standart var. Gramajı düşük olan poşetler bedelsiz, uygun olanlardan ise 25 kuruş ücret alıyoruz" dedi.

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, çevreyi plastik atıklardan kurtarmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bırakmak için bugünden itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını söyledi. Bülbül, "Çevreyi kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan, satış noktalarındaki plastik poşetlerin tüketicilere 25 kuruş karşılığında veriliyor. Kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetleri ise ücretsiz verilmeye devam edilecek" dedi.

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