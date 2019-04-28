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Edirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde ciğer kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 19:40 | Son Güncelleme

EDİRNE Belediyesi tarafından düzenlenen, ünü yurt sınırlarını aşan Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 'acı süs biberi yeme' yarışması ve bedava ciğer dağıtımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde ciğer kuyruğu

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Belediyesi tarafından düzenlenen, ünü yurt sınırlarını aşan Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 'acı süs biberi yeme' yarışması ve bedava ciğer dağıtımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kimi yarışmacının acıya aldırış etmediği, kiminin ise acıdan gözlerinden yaş geldiği etkinlikte dağıtılan bin kilonun üzerindeki ciğer ialabilmek için vatandaşlar uzun kuyruk oluştu.
Edirne'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü Atatürk Anıtı'na ciğerci esnafının çelenk konmasıyla başladı. Törene Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, esnaf dernekleri temsilcileri, çok sayıda ciğerci esnafı ve vatandaş katıldı. Ciğerci esnafının anıta çelenk konmasının ardından festivale katılan tüm bandolar hep birlikte İstiklal Marşı'nı çaldı. Anıt önündeki programın ardından festival korteji Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.
'EDİRNE GASTRONOMİ YARIŞINDAN KOPAMAZ'
Caddede kurulan platformda konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, son yıllarda sadece Türkiye'de değil bütün dünyada gastronomi turizminin giderek arttığına dikkat çekti. Gürkan, "Aslında baktığınızda son dönemde artık ülkeler birbirleriyle değil şehirler birbirleriyle yarışıyor. 8 bin 300 yıllık geçmişi olan Edirne gibi bir kentin bu yarıştan kopması mümkün değil. Tarihi, doğası, kültürü ama onun ötesinde farklı medeniyetlerle binlerce yıllık beslenerek gelmiş ve özellikle Osmanlı gibi bir cihan imparatorluğuna başkentlik yapmış Edirne'de saray mutfağı kurulmuş. Bu mutfaklarla gastronomisini çok geliştirmiş kentin bu alanda da söyleceği çok sözler, yazacağı çok hikayeler olması lazım. Dünyada sadece Edirne'de yapılan Edirne tava ciğerin öyküsü de burada, bu noktada başlıyor" dedi.
'DÜNYANIN EN İYİ TAVACILARI DA EDİRNE'DE'
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Dünyanın en büyük tavasıyla birlikte en iyi tavacılarının da Edirne'de olduğunu ifade ederek, "Bu festival son zamanlarda dünyada hızla gelişen gastronomi turizminin de Edirne için en iyi sembolüdür. Turizm ,Türkiye için çok kıymetli. Edirne için de sosyal ve ekonomik hayatının can damarı, vazgeçilmez bir unsuru. Bu çerçevede biz daha önce sadece kültür turizminin bir alt unsuru gibi görünmüş olan gastronomi turizminin bugün Edirne'de de artık kendi turizm alanı olarak gelişiyor. Gastronomi Edirne'de çok kıymetli ve değerli bir yere sahip. Çünkü Edirne bir imparatorluğa başkentlik yapmış, o imparatorluğun mutfağına ev sahipliği yapmış olan bir ildir. Bu ilin mutfağı çok zengin ve bu ilin ustaları da bu zengin mutfağı çok güzel temsil ediyorlar" diye konuştu.
HEM YEDİLER HEM YANDILAR
Sözü ve Bestesi Beyazıt Sansı'ya ait olan meşhur tava ciğer marşının okunduğu etkinlikte temsili ciğer pişirme geleneğine geçildi. Burada Vali Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan tavanın başına geçerek ciğer pişirdi. Etkinlikte daha sonra festivalin olmazsa olmazı acı biber yeme yarışması yapıldı. Toplamda 10 yarışmacının 3 dakika sürede yiyebildiği kadar biber yemesi gereken yarışmada birbirinden renkli görüntüler oluştu. Yarışmada kimi yarışmacılar acıya aldırış etmezken kimisi de adeta ağladı. Yarışmada Aykut Pekkeskin isimli vatandaş 3 tabak biber yiyerek birinci oldu. Yarışmada birinciye ağırlığınca ayçiçek yağı hediye edildi.
BEDAVA CİĞER KUYRUĞUNUN SONU GÖZÜKMEDİ
Biber yeme yarışmasının ardından yaklaşık bin kiloya yakın dağıtılan ekmek arası ciğer alabilmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Saraçlar Caddesi, PTT önünde başlayan kuyruğun sonu gözükmedi.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde ciğer kuyruğuEdirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde ciğer kuyruğuEdirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde ciğer kuyruğuEdirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde ciğer kuyruğu

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