Edirne'de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde ciğer kuyruğu

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Belediyesi tarafından düzenlenen, ünü yurt sınırlarını aşan Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 'acı süs biberi yeme' yarışması ve bedava ciğer dağıtımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kimi yarışmacının acıya aldırış etmediği, kiminin ise acıdan gözlerinden yaş geldiği etkinlikte dağıtılan bin kilonun üzerindeki ciğer ialabilmek için vatandaşlar uzun kuyruk oluştu.

Edirne'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü Atatürk Anıtı'na ciğerci esnafının çelenk konmasıyla başladı. Törene Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, esnaf dernekleri temsilcileri, çok sayıda ciğerci esnafı ve vatandaş katıldı. Ciğerci esnafının anıta çelenk konmasının ardından festivale katılan tüm bandolar hep birlikte İstiklal Marşı'nı çaldı. Anıt önündeki programın ardından festival korteji Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

'EDİRNE GASTRONOMİ YARIŞINDAN KOPAMAZ'

Caddede kurulan platformda konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, son yıllarda sadece Türkiye'de değil bütün dünyada gastronomi turizminin giderek arttığına dikkat çekti. Gürkan, "Aslında baktığınızda son dönemde artık ülkeler birbirleriyle değil şehirler birbirleriyle yarışıyor. 8 bin 300 yıllık geçmişi olan Edirne gibi bir kentin bu yarıştan kopması mümkün değil. Tarihi, doğası, kültürü ama onun ötesinde farklı medeniyetlerle binlerce yıllık beslenerek gelmiş ve özellikle Osmanlı gibi bir cihan imparatorluğuna başkentlik yapmış Edirne'de saray mutfağı kurulmuş. Bu mutfaklarla gastronomisini çok geliştirmiş kentin bu alanda da söyleceği çok sözler, yazacağı çok hikayeler olması lazım. Dünyada sadece Edirne'de yapılan Edirne tava ciğerin öyküsü de burada, bu noktada başlıyor" dedi.