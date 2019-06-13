HABER

Edirne’de ‘umut yolcuğu’ lastik botta son buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Edirne’nin Enez ilçesinde lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 13’ü çocuk, 6’sı kadın toplam 40 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 12 Haziran 2019 tarihinde saat 06.00’da, Edirne ili Enez ilçesi güneybatısında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 29 Afganistan ve 11 İran uyruklu olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen (21 erkek, 6 kadın, 13 çocuk) yakaladı.

Edirne’de ‘umut yolcuğu’ lastik botta son buldu

Edirne’nin Enez ilçesinde lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 13’ü çocuk, 6’sı kadın toplam 40 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 12 Haziran 2019 tarihinde saat 06.00’da, Edirne ili Enez ilçesi güneybatısında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 29 Afganistan ve 11 İran uyruklu olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen (21 erkek, 6 kadın, 13 çocuk) yakaladı. Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.

Edirne’de ‘umut yolcuğu’ lastik botta son buldu

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldı3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldı
Uyuşturucu hapla yakalandıUyuşturucu hapla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.