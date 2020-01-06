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  4. Edirne'de üniversite öğrencilerine 'köpek eğitim' kursu

Edirne'de üniversite öğrencilerine 'köpek eğitim' kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 08:19 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencileri için 'köpek eğitim' kursu açıldı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencileri için 'köpek eğitim' kursu açıldı. Büyük ilgi gören kursta, üniversite öğrencileri, kendi köpeklerini eğitme imkanı bulurken, alacakları sertifika ile köpek eğitmenliği de yapabilecek.
Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Keşan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencilerine yönelik 'köpek eğitim' kursu düzenlendi. 20 kursiyerin 30 saati teorik, 30 saatti ise pratik olmak üzere 2 ay boyunca eğitim alacağı kursta, eğitmenler kursiyerlere köpeklerine nasıl temel itaat eğitimi vereceğini uygulamalı olarak gösteriyor. Kursiyerler, yüksekokul bahçesindeki uygulamalı eğitime köpekleriyle katılarak hem komut vermeyi öğretiyor, hem de zevkli vakit geçiriyor.
'BU İŞİ MESLEK EDİNMEK İSTEYENLER VAR'
Kurs eğitmeni Tarkan Aydın, kursta laborant ve veteriner sağlık programı öğrencilerinin mesleki açıdan kendilerini geliştirme ve ileride bu alanda iş bulma fırsatı sunulduğunu belirterek, "Kendi bölümlerini ilgilendirdiği için onlara köpek eğitimi ve bakımı konusunda eğitim veriyoruz. Kurs 2 ay sürecek. Öğrencilerin ilgisi oldukça yüksek. Bu işi meslek edinmek isteyenler var. Biz de kendi tecrübe ve bilgimizi onlara aktarmak için buradayız. Teori derslerinde köpeklerin tarihi, bakımı ve beslenmesi gibi konular işliyoruz. Teoride de kendilerine ait köpeklerle ve bizde olan eğitimli köpeklerle uygulama dersleri veriyoruz. Köpeklerde temel itaat ve ileri itaat komutlarımız var. Bunları köpeklerin yetenekleri dahilinde şekillendiriyoruz" dedi.
'ARAMA, KURTARMA VE REHBER KÖPEKLERİ EĞİTEBİLİRLER'
Keşan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Dr. Öğretim Görevlisi ve eğitmen Sevil Erdoğan, Türkiye'de 'köpek eğitimi' konusunda eksikler olduğunu ifade ederek, "Burada hedefimiz programdan mezun olacak öğrencilerimize ekstra bir iş imkanı sağlamak. Bu nedenle de bu kursu düzenledik. Kursumuz halka da açık. Türkiye'de 'köpek eğitimi' alanında eksiklikler var. Bu açıklıkları gidermek adına öğrenciler buradan aldıkları bilgileri çeşitli alanlarda kullanabilirler. Arama, kurtarma ve rehber köpekleri eğitebilirler. Gençlerimizi avantajlı konuma getirmek istedik. Onları farklı bir konuma getirmek için bu kursu düzenledik" diye konuştu.
'ZATEN HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUZ'
Kursiyer Tuğba Nur Yıldırım, mesleki açıdan kendilerine fayda sağlayacağı için kursa başladığını dile getirerek, "Zaten hayvanları çok seviyoruz. Kursta güzel gidiyor. Köpeklere temel itaatleri gösteriyoruz. Bunu önce eğitimli köpekler üzerinde görüyoruz. Daha sonra ise eğitimsiz köpekler üzerinde deniyoruz" dedi.
'SEKTÖRDE AVANTAJ SAĞLAYACAK'
Hazal Yamada da alacakları sertifikanın kendilerine sektörde avantaj sağlayacağını kaydederek, "Köpeklere nasıl davranmamız, nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğreniyoruz. Ben hem veteriner olup, hem de böyle bir eğitim vermek istiyordum. Bana çok avantajı oldu. Benim de 2 köpeğim var. Eğitim de onlarla da çalıştık. Güzel bir eğitim oldu" diye konuştu.
Halil İbrahim Eren ise kurs sayesinde köpek eğitmenliği yapabileceklerini belirterek, mesleki anlamda kendilerini ileriye taşıdıklarını söyledi. Kübra Sarıgöz de sertifikanın kendileri için iş bulma anlamında kıymetli olduğunu kaydetti.

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