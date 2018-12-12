Edirne'de üsteğmen ve astsubaya FETÖ gözaltısı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında muvazzaf üsteğmen ile astsubay gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan muvazzaf üsteğmen ile astsubayı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde arama yapılırken, belge ve bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

