Edirne'de uyuşturucu operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş birliğiyle Yenimescit Mahallesi'ndeki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin katılımıyla, narkotik köpeği eşliğinde 7 adreste eş zamanlı arama yapılan operasyonda, metruk evler de kontrol edildi.
Aramalarda, 121,27 gram esrar, 1,91 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 3 mermi, 1 mermi çekirdeği ve 7 boş kovan ele geçirildi.
Operasyona katılan ekipler, Uzunköprü ilçesinden çalınan bir motosiklet tespit ederken, bir kişinin de kaçak elektrik kullandığı belirlendi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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