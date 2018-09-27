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Edirne'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 21:50 | Son Güncelleme

Edirne'de uyuşturucu operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş birliğiyle Yenimescit Mahallesi'ndeki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin katılımıyla, narkotik köpeği eşliğinde 7 adreste eş zamanlı arama yapılan operasyonda, metruk evler de kontrol edildi.

Aramalarda, 121,27 gram esrar, 1,91 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 3 mermi, 1 mermi çekirdeği ve 7 boş kovan ele geçirildi.

Operasyona katılan ekipler, Uzunköprü ilçesinden çalınan bir motosiklet tespit ederken, bir kişinin de kaçak elektrik kullandığı belirlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne narkotik operasyon uyuşturucu

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