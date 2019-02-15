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Edirne’de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 16:28 | Son Güncelleme

Yunanistan’dan Meriç Nehri üzerinden botla Edirne’ye getirilen 250 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edirne’de uyuşturucu operasyonu

Yunanistan’dan Meriç Nehri üzerinden botla Edirne’ye getirilen 250 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda, 3’ü Afgan uyruklu olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından temin edilerek Meriç Nehri üzerinden kente getirilen uyuşturucunun, İstanbul’a sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri takibe aldıkları 4 aracı Edirne’nin Havsa ilçesi yakınlarında durdurdu. Araçlarda yapılan detaylı aramada 250 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3’ü Afgan uyruklu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Afgan uyruklu şahısların, uyuşturucuyu Meriç Nehri üzerinden botla ülkeye soktukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Edirne’de uyuşturucu operasyonu

Edirne’de uyuşturucu operasyonu

Edirne’de uyuşturucu operasyonu

Edirne’de uyuşturucu operasyonu

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