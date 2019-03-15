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Edirne'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:50 | Son Güncelleme

Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin sokakta uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma ve teknik takip sonrası daha önce belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda, 1 kilo skunk, uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan 400 adet kilitli poşet, kova düzeneği ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen bir miktar para da ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
baskın şüpheli uyuşturucu

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