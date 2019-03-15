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Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Edirne’de, polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, skunk maddesi, esrar, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Edirne’de, polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, skunk maddesi, esrar, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 3 bin 500 TL ile 365 euro’ya el konulduğu belirtildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘uyuşturucu ile mücadele’ kapsamında kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 20 gram esrar maddesi, 60 paket içime hazır skunk maddesi ile birlikte toplam 1 kilogram skunk maddesi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde kullanımı düzenekleri ele geçirildi.
Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 3 bin 500 TL ile 365 euro’ya el konulduğu belirtildi. Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

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