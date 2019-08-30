Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya 2,5 kilogram uyuşturucu madde bonzai sürmeye çalıştığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan gelerek Edirne’de piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisini aldığı Polis uyuşturucuları taşıyan M.T., H.G. ve M.G.’yi takibe alarak, Hava ilçesinde sabaha karşı araçlarını durdurup aramaya aldı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 2 bin 519 gram sentetik kannobinoik olarak bilinen bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler M.T., H.G. ve M.G., Emniyet’teki işlemlerinin ardından Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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