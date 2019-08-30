HABER

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya 2,5 kilogram uyuşturucu madde bonzai sürmeye çalıştığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya 2,5 kilogram uyuşturucu madde bonzai sürmeye çalıştığı tespit edilen 3 kişi yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan gelerek Edirne’de piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisini aldığı Polis uyuşturucuları taşıyan M.T., H.G. ve M.G.’yi takibe alarak, Hava ilçesinde sabaha karşı araçlarını durdurup aramaya aldı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 2 bin 519 gram sentetik kannobinoik olarak bilinen bonzai ele geçirildi. Şüpheliler M.T., H.G. ve M.G., Emniyet’teki işlemlerinin ardından Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
Malatya’da şiddetli rüzgar can aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralıMalatya’da şiddetli rüzgar can aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kilis’te trafik kazası: 5 yaralıKilis’te trafik kazası: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.