Edirne'de vakıflara ait iş yerlerine rayiç ayarı -1

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, tartışmaya neden olan tarihi Alipaşa ve Bedesten Çarşısı ile Selimiye Arastası’nda esnafa yapılan kira artışının emsal ve rayiç bedeli dikkate alınarak, yapılan ekspertiz çalışmaları sonrası belirlendiğini söyledi. Esnaf ise kira artışının fazla olduğunu öne sürdü.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kentte tarihi Alipaşa, Bedesten Çarşısı ve Selimiye Arastası‘nda kira sözleşmeleri biten esnafa yeni kira bedeli tebligatı yaptı. Tebligatı alan bazı esnaf, kira bedellerinin yüzde 100’ün üzerinde artırıldığını belirterek, kiraların düşürülmesini istedi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekspertiz çalışması yapılıp rayiç bedeli çok düşük olan 18 iş yeri için yüzde 100’ün üzerinde artış yapıldığını söyledi. Edirne'de yerli ve yabancı turistinde en çok alışveriş yaptığı tarihi Alipaşa Çarşısı, Selimiye Arastası ve Bedesten'deki dükkanların kira bedellerini eşitlemek amacıyla böyle bir uygulama yaptıklarını ifade eden Güneren, “Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en önemli görevlerinden bir tanesi mülkiyeti mazbut vakıflara ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait, akar nitelikli taşınmazların günün emsal ve rayicini dikkate alarak, basiretli bir idareci gibi davranmak suretiyle değerlendirmesini sağlamak. Halihazırda bahsettiğimiz çarşılar, Edirne'nin en önemli ticari yapıları arasında bulunuyor. İlimizin turizm potansiyeli son derece yüksek. Ticari kapasitesi en yüksek çarşılar da bu çarşılar. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak biz çarşılarımızla ilgili sürekli ekspertiz çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız bu ekspertiz çalışmalarımızda, Selimiye Arastası ve Alipaşa Çarşıs’ının, emsal rayiç bedellerinin 3 bin, 3 bin 500 bandında dolaştığını tespit etmiş durumundayız. Ayrıca bu çarşılarımızda şu anda 6 bin liraya, 5 bin liraya, 4 bin liraya, 3 bin 500 liraya, 3 bin liraya kira sözleşmesi yapmak suretiyle ticaretini yürüten kiracılarımız mevcut” dedi.