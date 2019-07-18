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Edirne'de viyolonsel sanatçısı Weinstein'den müzik şöleni

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

DÜNYACA ünlü İsrailli viyolonsel sanatçısı Prof.

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) - DÜNYACA ünlü İsrailli viyolonsel sanatçısı Prof. Dan Weinstein, '4.Akdeniz Viyolonsel Sınıfları Buluşmaları' kapsamında Edirne Büyük Sinagogu'nda konser verdi. Sanatçı, çağdaş dönem eserlerinden oluşan dinletisiyle izleyenleri hayran bıraktı. Edirne'de bu yıl Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye'nin ilk viyolonsel çalıştayı kapsamında ünlü Viyolonsel Sanatçısı Dan Weinstein sahne aldı. Weinstein'ın Edirne Sinagogu'nda gerçekleştirdiği konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Konserde her şarkıdan önce sunumla sahneye gelen Weinstein, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Weinstein buradaki konuşmasında, Edirne'de bulunmaktan ve Büyük Sinagog'da konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Öte yandan 'Akdeniz Viyolonsel Sınıfları Buluşmaları' kapsamında 15-20 Temmuz tarihleri arasında 2'inci Beyazid Sağlık Müzesi'nde de Akdeniz Viyolonsel Orkestrası konserler verecek. İleri düzey viyolonsel eğitiminin verileceği etkinlikte, Türkiye'nin en eski viyolonsel sanatçısı ve eğitimcilerinden biri olan emekli Profesör Reşit Erzin adına onur gecesi konseri de düzenlenecek. 'Mediterranean Network for Music' adı altında faaliyet gösteren projelerin genel koordinatörlüğünü Yunanistan vatandaşı viyolonsel sanatçısı Jiannis Toulis sürdürecek. Louis Claret ve Givanni Sollima gibi dünyaca tanınmış viyolonsel ustalarının onur konuğu olarak katıldığı etkinlikler daha önce Yunanistan'ın Korfu, İspanya'nın Madrid ve İtalya'nın Parma kentlerinde gerçekleştirilmişti.

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