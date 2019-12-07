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Edirne'de yağışlar, nehir ve barajları doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 10:43 | Son Güncelleme

 EDİRNE'de yaklaşık 1 ay boyunca kuraklık nedeniyle dip seviyelerini görüp, kum adacıklarının oluştuğu Meriç Nehri'nde, son günlerdeki yağışlarla debi 3 kat artarak saniyede 179 metreküpe çıktı.

Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de yaklaşık 1 ay boyunca kuraklık nedeniyle dip seviyelerini görüp, kum adacıklarının oluştuğu Meriç Nehri'nde, son günlerdeki yağışlarla debi 3 kat artarak saniyede 179 metreküpe çıktı. Bölgedeki tarım üreticisini de sevindiren yağışlar, kentin içme suyunun sağlandığı barajlardaki doluluk oranını da artırdı.
Edirne'de sonbaharın kısmen yağışsız geçmesi, nehir kaynaklarındaki suların gözle görülür seviyede azalmasına neden oldu. Kentte en büyük geçim kaynağının sağlandığı sulamalı tarımla uğraşan çiftçiyi etkileyen tablo, son günlerde düşen yağışla birlikte üreticiyi bir nebze de olsa sevindirirken, nehirlerdeki su seviyelerinin de normale dönmesini sağladı. Edirne'de geçtiğimiz ay yağış almayan Meriç Nehri'nin debisinin saniyede 60 metreküpe kadar düşmesiyle büyük adacıklar oluştu. Bölgenin yağış almasıyla Meriç Nehri'nin debisi 3 kat artarak saniyede 179 metreküpe çıkıp, nehir yatağında akmaya başladı. Tunca Nehri'nin de debisinin arttığı görüldü. Meteoroloji verilerine göre son 1 ayda kente metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Yağışın yanı sıra Bulgaristan'dan da gelen suyla birlikte Meriç Nehri'nin debisi de yükseldi.
YAĞIŞLAR BARAJLARA DA YARADI
Öte yandan yağışlarla birlikte kente içme suyu sağlanan barajlarda da doluluk oranı arttı. Yağışların ardından Süloğlu Barajı'nda doluluk yüzde 54'e çıkarken, Kayalıköy Barajı'nda ise su seviyesi 48 milyon metreküpe ulaştı.
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde üreticilik yapan Fikret Kirezci, son yağışlardan dolayı yüzlerinin güldüğünü belirterek, "Son yağmurlarla birlikte kuyularımız doldu. Şu an su seviyesi güzel. Yağmurdan önce hiç su yoktu. Karaağaç'ta kimse sulama yapamamıştı. Şimdi son yağmurlarla birlikte kısmen de olsa sulama yapabildik, bu nedenle mutluyuz" dedi. Üreticilerden Hayati Özcan, yağacak yağışlarla birlikte Meriç Nehri'nin seviyesinin daha da artmasının gerektiğini belirterek, "Bu yağışlar güzeldi fakat daha fazla yağması lazım. Şu anda kıyı kesimlerinde kuyuların seviyesi iyi fakat iç kesimlerde halen sıkıntı var. Doğal olarak nehirlerin seviyesi daha da artmalı" diye konuştu.

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