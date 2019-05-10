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Edirne'de yağmur etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 21:14 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, akşam saatlerinde başlayan yağmur, halkı hazırlıksız yakaladı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, akşam saatlerinde başlayan yağmur, halkı hazırlıksız yakaladı. Zaman zaman şiddetini artıran yağışta sokaktakiler saçak altlarına sığınıp yağmurun dinmesini beklerken, caddeler suyla doldu.

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte gökyüzünün kararmasıyla başlayan yağmur zaman zaman şiddetini artırarak aralıkla yağdı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altları ve iş yerlerine sığınarak dinmesini beklerken, kimileri başlarına poşet geçirip şemsiye açarak yürümeye devam etti. Caddeler su birikintileri oluşurken, polis kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Edirne'nin merkeze bağlı Büyükdöllük köyünde ise yağmurdan önce yağan dolunun buğday ekili tarlalara zarar verdiği öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerinde etkili olan yağışın ilerleyen saatlerde etkisini yitireceğini bildirdi. Yetkililer, yarın hava sıcaklığının 23 derece olacağını ve kentte yağış beklenmediğini söyledi.

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