Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de gece yarısı aniden yağan sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle bir düğün yapılan bir salon ile bazı ev ve iş yerini su bastı. Ayrıca cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle biri polis olmak üzere çok sayıda araç mahsur kaldı. Polis, suyla dolu caddeleri trafiğe kapatırken, belediye tahliye çalışması başlattı.

Edirne'de gece yarısı etkili olan ve zaman zaman şiddetini artırarak yağan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte rögarların taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kente devriye gezen bir polis aracı ile çok sayıda araç, yağmur suları nedeniyle göle dönüşen cadde ve sokaklarda mahsur kaldı. Motor kısmı su aldığı için yolda kalan polis aracındakiler, telsiz anonsu ile yardım istedi. Cadde ve sokaklardaki araçlar, belediye ekipleri ile vatandaşların çabası ile kurtarıldı. Polis, suyla dolan cadde ve sokaklara şerit çekerek, trafiğe kapattı.

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