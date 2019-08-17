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Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 08:44 | Son Güncelleme

EDİRNE'de gece yarısı aniden yağan sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de gece yarısı aniden yağan sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle bir düğün yapılan bir salon ile bazı ev ve iş yerini su bastı. Ayrıca cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle biri polis olmak üzere çok sayıda araç mahsur kaldı. Polis, suyla dolu caddeleri trafiğe kapatırken, belediye tahliye çalışması başlattı.

Edirne'de gece yarısı etkili olan ve zaman zaman şiddetini artırarak yağan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte rögarların taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kente devriye gezen bir polis aracı ile çok sayıda araç, yağmur suları nedeniyle göle dönüşen cadde ve sokaklarda mahsur kaldı. Motor kısmı su aldığı için yolda kalan polis aracındakiler, telsiz anonsu ile yardım istedi. Cadde ve sokaklardaki araçlar, belediye ekipleri ile vatandaşların çabası ile kurtarıldı. Polis, suyla dolan cadde ve sokaklara şerit çekerek, trafiğe kapattı.

KIR DÜĞÜNÜNDE DAVETLİLER ISLANDI

Bu arada Edirne'de açık havada organize edilen düğüne katılanlar ise sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle düğün erken sona ererken davetliler, ıslandı. Masa ve sandalyelerin bir bölümü sular altında kalınca davetliler, ayaklabılarını ellerine alarak düğün yerinden uzaklaştı. Davetliler ve düğün sahipleri, salon sahibi ile belediyeyi suçladı.

KÖPÜK MAKİNASIYLA YAĞMUR SUYUNU BOŞALTTILAR

Edirne'de bir organizasyon firmasının bodrum katını da su bastı. İş yeri sahibi ve çalışanları köpük makinesi ile suyu boşalttı. Köpük makinesinden çıkan köpükler ise ilginç görüntü oluşturdu. Firması sahibi ve çalışanları görüntü çekip internette paylaştıkları videoda, 'yaşadığımız taşkını eğlenceye çevirelim dedik' diyerek iş yerlerindeki yağmur boşaltma çalışmalarına yer verdi. Ayrıca kentte birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katları da sular altında kaldı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar suyu boşaltmak için büyük çaba sarfetti.

Meteoroloji yetkilileri kentte yağışlı havanın cumartesi günü de etkili olacağı uyarısında bulundu.

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