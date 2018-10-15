Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Y.S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada FETÖ şüphelisi Y.S.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Y.S.K. hakkında Manisa'nın Köprübaşı ilçesi mahkemesince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem yapıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S.K., tutuklanarak, cezaevine konuldu.

