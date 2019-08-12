HABER

Edirne’de yangında 3 ev kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 20:35 | Son Güncelleme

EDİRNE (İHA)

EDİRNE (İHA)

Edirne’de yangında 3 ev kül oldu

Edirne’de yangında 3 ev kül oldu

Edirne’de yangında 3 ev kül oldu

Edirne’de yangında 3 ev kül oldu

Edirne’de yangında 3 ev kül oldu

Edirne’de yangında 3 ev kül oldu

Edirne’de yangında 3 ev kül oldu

Edirne’de yangında 3 ev kül oldu

Edirne’de yangında 3 ev kül oldu

Edirne’de yangında 3 ev kül oldu

Edirne’de yangında 3 ev kül oldu

Edirne’de yangında 3 ev kül oldu

Edirne’de yangında 3 ev kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Ayağını sakatladı! 'Zeytin ezdim koydum'

Ayağını sakatladı! 'Zeytin ezdim koydum'

Monaco'dan Falcao hamlesi!

Monaco'dan Falcao hamlesi!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.