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Edirne'de yapılacak 'Bocuk Gecesi'ne kar ertelemesi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 18:11 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yarın 14'üncüsünün düzenlenmesi planlanan 'Bocuk Gecesi’ yoğun kar yağışı nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Edirne'de yapılacak 'Bocuk Gecesi'ne kar ertelemesi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde yarın 14'üncüsünün düzenlenmesi planlanan 'Bocuk Gecesi’ yoğun kar yağışı nedeniyle ileri tarihe ertelendi.
Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından bu yıl 14'üncüsünün yapılması planlanan ‘Bocuk Gecesi’nin yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ertelendiğini bildirdi. Meteorolojik verileri göz önünde bulundurarak erteleme kararı aldıklarını belirten Demirel, "Meteorolojiyi uzun bir süre takip ettik, kar yağışı nedeniyle etkinliğimizin ertelendiğini istemeyerek de olsa açıklıyoruz. Bocuk Gecesi'ne yurt içi ve dışından çok sayıda turist ilgi gösteriyor. Etkinliğimiz için yerli ve yabancı turlar yola çıkacaktı. Ankara, Kocaeli, İzmir, İstanbul ve Kayseri'den bölgeye konaklamalı gelecek turlar vardı. Aynı zamanda yurt dışından gelecek turlar vardı. Etkinliğin düzenleneceği Çamlıca köyü ve çevresi yoğun kar yağışı aldı. Kar yağışı dursa bile buzlanmanın sorun oluşturacağını düşünüyoruz. Geçen yıl etkinliğimizde 20 bin turist misafir etmiştik. Yarın için yerli ve yabancı toplam 30 bin turist bekliyorduk ancak kar yağışı ve buzlanmanın sorun oluşturacağını düşündüğümüz için erteledik. Etkinliğin düzenleneceği tarihi, komisyonumuz daha sonra kamuoyuna açıklayacak" dedi.
BOCUK GECESİ
Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olan Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını ’Bocuk geliyor’ diye korkuturlar. ’Bocuk’ diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesidir. Gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

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Edirne'de yapılacak 'Bocuk Gecesi'ne kar ertelemesiEdirne'de yapılacak 'Bocuk Gecesi'ne kar ertelemesiEdirne'de yapılacak 'Bocuk Gecesi'ne kar ertelemesiEdirne'de yapılacak 'Bocuk Gecesi'ne kar ertelemesi

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