HABER

Edirne'de yaralı at iğneyle uyutulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 17:20 | Son Güncelleme

Edirne'de geri dönüşüm malzemesi yüklü talikayı çeken at, açlık ve yorgunluk nedeniyle yere yığılarak yaralandı.

Edirne'de geri dönüşüm malzemesi yüklü talikayı çeken at, açlık ve yorgunluk nedeniyle yere yığılarak yaralandı. Edirne Belediye Başkan yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kaburga kemikleri kırılan atın iç kanama geçirdiğini ifade ederek, Bakımı yeterli olmayan, yeterli beslenemeyen düşkün bir hayvanın çalıştırılması sonucunda hayvan büyük bir sakatlık geçirdi dedi.
Edirne'de talikayla geri dönüşüm malzemesi toplayarak geçimini sağlayan Recai T.'ye ait at, açlık ve yorgunluktan dolayı 1'nci Murat Mahallesi'ne geldiğinde bitkin bir halde yere yığıldı. Arkadaşlarıyla birlikte atı yerden kaldırmayan Recai T., Edirne Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerini arayarak yardım istedi. Belediye ekipleri ilk incelemede güçsüz kalan atın, kaburgalarının kırılıp iç kanama geçirdiği belirledi. Yaralı at, daha sonra Edirne Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne götürüldü.
'BAKAMAYACAKLARI HAYVANLARI BİZE GETİRSİNLER'
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, at sahiplerinin yeterli besleyemediğinden dolayı bu tür vakaların yaşanmasının son derece üzüntü verici olduğunu kaydederek, Bugünkü olay da bizi çok üzdü ve yaraladı. Bakımı yeterli olmayan, yeterli beslenemeyen düşkün bir hayvanın çalıştırılması sonucunda, büyük bir sakatlık geçirdi. Bakamayacakları hayvanları bize bildirsinler, biz elimizden geleni yapalım. Bu hayvanlar sahipsiz değil, sokak hayvanı değil bu hayvanlar. Bunların sahipleri bakamadıkları zaman fazla şeye ihtiyaç duyduklarında samandır, yemdir, sokaklara bırakıyorlar. Bakın bugünkü olayda da bakımı yeterli olmayan ve sağlanamayan bir hayvanımız çalıştırılırken ne yazık ki ayağı kayıp düşmesi sonucu çok büyük bir yaralanma geçirdi. İç kanama geçiren ve kaburgaları kırılan atın durumunun kötü. Sahibinin de izniyle ne yazık ki at daha fazla acı çekmemesi için uyutulacak dedi.

PARTNERRenk körü insanlar dünyayı nasıl görüyor?Renk körü insanlar dünyayı nasıl görüyor?
Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurduMüjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda vinç devrildi Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda vinç devrildi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Ankara'da Suriyelilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti!

Suriyelilerin kavgası kanlı bitti! Sebep pes dedirtti!

Binali Yıldırım'dan vatandaşa: İster oy ver ister oy verme mağduriyetin giderilecek

Binali Yıldırım'la vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

Şişli'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli tişörtünden tespit edildi

Zihinsel engelli kadına tecavüz etti, yakayı böyle ele verdi!

İzmir'de tarihi bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İzmir'de tarihi bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Fiyatları 100 bin liraya kadar çıkıyor... 'Dairelerinin anahtarlarını getirip bırakan kişiler dahi var'

Fiyatları 100 bin liraya kadar çıkıyor... 'Dairelerinin anahtarlarını getirip bırakan kişiler dahi var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.