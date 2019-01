Edirne'de yaralı at iğneyle uyutulacak

Edirne'de geri dönüşüm malzemesi yüklü talikayı çeken at, açlık ve yorgunluk nedeniyle yere yığılarak yaralandı. Edirne Belediye Başkan yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kaburga kemikleri kırılan atın iç kanama geçirdiğini ifade ederek, Bakımı yeterli olmayan, yeterli beslenemeyen düşkün bir hayvanın çalıştırılması sonucunda hayvan büyük bir sakatlık geçirdi dedi.

Edirne'de talikayla geri dönüşüm malzemesi toplayarak geçimini sağlayan Recai T.'ye ait at, açlık ve yorgunluktan dolayı 1'nci Murat Mahallesi'ne geldiğinde bitkin bir halde yere yığıldı. Arkadaşlarıyla birlikte atı yerden kaldırmayan Recai T., Edirne Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerini arayarak yardım istedi. Belediye ekipleri ilk incelemede güçsüz kalan atın, kaburgalarının kırılıp iç kanama geçirdiği belirledi. Yaralı at, daha sonra Edirne Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

'BAKAMAYACAKLARI HAYVANLARI BİZE GETİRSİNLER'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, at sahiplerinin yeterli besleyemediğinden dolayı bu tür vakaların yaşanmasının son derece üzüntü verici olduğunu kaydederek, Bugünkü olay da bizi çok üzdü ve yaraladı. Bakımı yeterli olmayan, yeterli beslenemeyen düşkün bir hayvanın çalıştırılması sonucunda, büyük bir sakatlık geçirdi. Bakamayacakları hayvanları bize bildirsinler, biz elimizden geleni yapalım. Bu hayvanlar sahipsiz değil, sokak hayvanı değil bu hayvanlar. Bunların sahipleri bakamadıkları zaman fazla şeye ihtiyaç duyduklarında samandır, yemdir, sokaklara bırakıyorlar. Bakın bugünkü olayda da bakımı yeterli olmayan ve sağlanamayan bir hayvanımız çalıştırılırken ne yazık ki ayağı kayıp düşmesi sonucu çok büyük bir yaralanma geçirdi. İç kanama geçiren ve kaburgaları kırılan atın durumunun kötü. Sahibinin de izniyle ne yazık ki at daha fazla acı çekmemesi için uyutulacak dedi.