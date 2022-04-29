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Edirne'de "Yaşayan Geleneklere Yolculuk" sergisi açıldı

29.04.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk: - "Özellikle ülkelerin birbirlerinin kültürel mirasını tanımaları, örflerini ve adetlerini bilmeleri açısından bu sergiyi önemsiyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği ve Sofya Kütüphane Bilim ve Bilişim Teknolojileri Üniversitesi iş birliğinde Balkan ülkelerinin UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan gelenek ve ritüellerinin fotoğraf ve yazılarla anlatıldığı "Yaşayan Geleneklere Yolculuk" sergisi açıldı.

Deveci Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Bulgaristan Petrich Belediyesi müzik ve dans grubunun gösterisiyle başladı.

Geleneksel kıyafetleriyle kılıç ve baltaların kullanıldığı halk oyunlarını sergileyen ekibin performansı ilgi gördü.

Bulgar ekibinin gösterisinin ardından Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği Folklor Ekibi halk oyunları gösterisi sundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, burada yaptığı konuşmada, ülkelerin UNESCO'daki geleneklerinin anlatıldığı güzel bir serginin açıldığını söyledi.

Somut olmayan kültürel mirasların yaşatılması için çalışmalar yapıldığını belirten Soytürk, "Özellikle ülkelerin birbirlerinin kültürel mirasını tanımaları, örflerini ve adetlerini bilmeleri açısından bu sergiyi önemsiyoruz. Türkiye'nin 21 değeri UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer almaktadır. Bunlardan en sonuncusu geleneksel sanatımız Hüsn-i Hat sanatıdır." dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Türkiye ve Bulgaristan'ın benzer kültüre sahip olduğunu belirterek, yapılan iş birliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov da iki komşu ülkenin iş birliğinde güzel bir sergi açıldığını ifade etti.

Programa, Bulgaristan Turizm Analiz ve Değerlendirme Enstitüsü Müdürü Rumen Draganov, Sofya Kütüphanecilik ve Bilişim Teknolojileri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Stoyan Denchev, Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler ve Bulgaristan'dan gelen davetliler katıldı.

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