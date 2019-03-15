HABER

Edirne'de yaşlı kadına tecavüzün şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evine bıçak zoruyla girdiği E.K.'ye (76), yumrukla bayıltıktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu yapılan DNA testiyle kesinlik kazanmasına rağmen mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek salıverilen zabıta memuru, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.   Olay, 17 Kasım 2018 günü ilçeye bağlı Yenimuhacir Beldesi'nde meydana geldi.

Edirne'de yaşlı kadına tecavüzün şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evine bıçak zoruyla girdiği E.K.'ye (76), yumrukla bayıltıktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu yapılan DNA testiyle kesinlik kazanmasına rağmen mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek salıverilen zabıta memuru, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Olay, 17 Kasım 2018 günü ilçeye bağlı Yenimuhacir Beldesi'nde meydana geldi. E.K. adlı yaşlı kadının evine, yüzü maskeli, eli bıçaklı kimliği belirsiz bir kişi zorla girdi. Saldırgan yumruk atarak bayılttığı E.K.'ya cinsel saldırıda bulundu. Ardından kaçtı. Yakınları tarafından baygın halde bulunan E.K., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. E.K., jandarmaya verdiği ifadesinde şüphelendiği bir kişinin adını verdi. Evde yapılan incelemelerde de E.K.'nin iç çamaşırında DNA, yatağında da kan izleri bulundu. Bulunan izlerden alınan örnekler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
E.K.'nin ifadesinde adını verdiği şüpheli de sorguya alındı. Ancak bu kişinin saldırıyla ilgisi olmadığı ortaya çıktı.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ilk rapor ile cinsel saldırı olayının gerçekleştiği kesinlik kazandı. Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerden kan ve DNA örnekleri alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan karşılaştırmada kan ve DNA örneklerinin, şüphelilerden evli ve 3 çocuk babası zabıta memuru Y.Ü.'den(34) alınan örnekler ile örtüştüğü belirlendi.
Keşan Cumhuriyet Savcılığı'na ulaşan rapor üzerine Y.Ü. jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Keşan Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme ise Y.Ü.'yü, sabit ikametgah ve iş sahibi olmasınını dikkate alarak, kaçma ya da saklanma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
TUTUKLANDI
Karara Keşan Cumhuriyet Savcılığı, Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nde itiraz etti. Mahkeme itirazı yerinde bularak, tutuklama kararı verdi. Bunun üzerine Y.Ü. ikinci kez gözaltına alınarak, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Y.Ü., SEGBİS yöntemiyle bağlanılan Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de yaşlı kadına tecavüzün şüphelisi itiraz üzerine tutuklandı

Her parçası camdan yapıldı! Her parçası camdan yapıldı!
Kahramanmaraş’ta 22 öğrenci dönerden zehirlendiKahramanmaraş’ta 22 öğrenci dönerden zehirlendi
İşe gitmeyen kadını arkadaşları evde ölü bulduİşe gitmeyen kadını arkadaşları evde ölü buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.