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Edirne'de, Yeni Zelanda'daki cami saldırıları kınandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

YENİ Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırıları Edirne'de, cuma namazı çıkışı Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla kınandı.  Türkiye Gençlik Vakfı Edirne İl Temsilciliği üyelerinden oluşan grup,  Eski Cami'de cuma namazı çıkışı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki ayrı camide 49 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılara düzenledikleri basın açıklamasıyla tepi gösterdiler.

Edirne'de, Yeni Zelanda'daki cami saldırıları kınandı

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)- YENİ Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırıları Edirne'de, cuma namazı çıkışı Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla kınandı.
Türkiye Gençlik Vakfı Edirne İl Temsilciliği üyelerinden oluşan grup, Eski Cami'de cuma namazı çıkışı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki ayrı camide 49 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılara düzenledikleri basın açıklamasıyla tepi gösterdiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerini de eleştiren grup adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı Edirne İl Temsilcisi Yasin Naz, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'nde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla ve kat'â kabul edilebilir değildir. Devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Gözbebeğimiz Mescid-i Aksa'mızın durumunu da yakından takip ediyor, atılan her bir taşın evvelinde ve sonrasında o ruhu iliklerimize dek hissediyoruz. Sabah aldığımız bir haberle daha sarsıldık. Yeni Zelanda’daki Nur ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi, İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslam düşmanlığı olan islamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. Açıklamanın ardından grup, bölgeden ayrıldı.

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Edirne'de, Yeni Zelanda'daki cami saldırıları kınandıEdirne'de, Yeni Zelanda'daki cami saldırıları kınandı

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