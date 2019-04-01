Edirne'de yeniden CHP'li Gürkan kazandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı'nı Millet İttifakı'nın CHP'den aday gösterdiği mevcut başkan Recep Gürkan kazandı.

Edirne Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Recep Gürkan kazandı. Gürkan, seçimlerden önce 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi eğlence mekanında çekilen ve "Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. 36 yıl sonra aynı geceyi bir kez daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var" konuşmasının yer aldığı görüntülerinin gazete ve televizyonlarda yayınlanması ile kamuoyunda geniş yer almıştı.

RECEP GÜRKAN KİMDİR?

Recep Gürkan 1964 yılında Edirne’nin İpsala ilçesinde dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Edirne Eğitim Yüksekokulu’nu bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünü de tamamladıktan sonra, 1998-2003 tarihleri arasında Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü içerisinde çeşitli görevlerde bulundu. Trakya Ünversitesi Genel Sekreterliği de yapan Gürkan 2011 seçimlerinde CHP’den Edirne Milletvekili seçildi. Gürkan 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde Edirne Belediye Başkanı seçilmişti. Gürkan evli ve 2 çocuk babası.

