Edirne'de yıkılmaya yüz tutmuş konaklar onarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliğince kentte atıl durumda olan tarihi konakların ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan ihya projesi kapsamında yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş konaklar ayağa kaldırıldı.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Konaklarını İhya Projesi'nin geçen yıl başladığını söyledi.

Çevre Koruma Vakfı Başkanı ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatlarıyla konak restorasyonlarının sürdüğünü belirten Eraslan, bu kapsamda üç konağın onarımının tamamlandığını söyledi.

İhyasında son aşamaya gelinen Üç Şerefeli Cami'nin arka sokağındaki konağın konuk evi olarak kullanılmasının planlandığını anlatan Eraslan, ihya edilen diğer konakların ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne İl Müdürlüğü ve Çevre Koruma Vakfı'na hizmet verdiğini anlattı.

Restoresi planlanın 6 konağın daha olduğunu dile getiren Eraslan, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda inşaat sezonunun da açılmasıyla konaklarımızın restorasyonuna başlayıp Edirne'nin turizmine hizmet edecek mekanlar ve kaliteli işletmeler kurdurmayı hedefliyoruz. Bu projemizi konak sahiplerine yönelik başlattık. Bu kapsamda valilik ve vakıf olarak her türlü hizmeti vatandaşlarımıza sunuyoruz. Doğru çalışma ve iş gücü mantığıyla vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Proje, rehberlik ve uygulama destekleri veriyoruz. Konak restorasyonu ile ilgili de vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Desteğimiz sürmeye devam edecek. Temel hedefimiz konakları ihya edebilmektir ve bunun Edirne'ye ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz."