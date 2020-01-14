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  4. Edirne'de yoğun sis kazalara neden oldu

Edirne'de yoğun sis kazalara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

EDİRNE'de etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilerken, meydana gelen 3 ayrı kazada 1 kişi yaralandı.

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilerken, meydana gelen 3 ayrı kazada 1 kişi yaralandı. Kentin simgelerinden tarihi Selimiye Camii de yoğun sis nedeniyle gözlerden kayboldu.
Edirne'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu kentte, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Edirne- Havsa karayolunun Oğulpaşa köyü yakınlarında 3 ayrı kaza meydana geldi. Hüseyin Öztürk yönetimindeki 59 TY 920 plakalı ticari araç, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Yaralanan sürücü ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Aynı bölgede, Enver Şahin yönetimindeki 59 DY 645, Murat Ergen yönetimindeki 22 LP 720 ve Faik Demir yönetimindeki 22 AKK 976 plakalı araçlar ile 39 LN 647 ve 34 TL 0189 plakalı araçların çarpışması sonucu maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
SELİMİYE CAMİİ GÖZDEN KAYBOLDU
Edirne kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle sabah işe gitmek için yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Edirne'nin simgelerinden biri olan Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii sis nedeniyle gözden kayboldu. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın yarın da etkili olacağını bildirdi.

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