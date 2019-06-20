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Edirne'de yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:57 | Son Güncelleme

Edirne'de yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edirne'ye 10 kilometre kala, Sazlıdere köyü yakınlarında buğday hasadından dönen Hüseyin Deveci idaresindeki 09 ABY 65 plakalı traktörün römorkuna, Cengiz Çokkerse yönetimindeki 22 AB 870 plakalı yolcu minibüsü çarptı.

Kazada, minibüsteki 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yolculardan bazıları itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada traktörün arkasına 3 römorkun takılı olduğu görüldü.

Kaza sonrası römorklara yüklü buğdaylar yola saçıldı. Edirne-İstanbul kara yolunda trafik bir süre aksadı.

Yolun temizlenmesinin ve araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye trafik kazası yaralı

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