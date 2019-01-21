Edirne'de yükümlüler okulların bakımını yapıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de yükümlüler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okulların bakım işlerini gerçekleştiriyor.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde, kamu hizmeti cezaları kapsamında cezaları bulunan yükümlüler, 4 Şubat'a kadar okulların bakımını yapacak.

Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan yükümlüler Cumhuriyet İlkokulu'nda bakım yapmaya başladı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, okulu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Okulun eksikleri hakkında Karabacak'a bilgi veren Cumhuriyet İlkokulu Burhan Selvi de yarıyıl tatilinde yapılan onarım çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

