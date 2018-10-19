Edirne'deki apart otellerde 122 kaçak yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Emniyet Müdürlüğü'nce yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçmak için kente gelen kaçaklara yönelik düzenlenen operasyonda, apart otellerde; aralarında Cezayir, Suriye ve Afganistan uyrukluların olduğu 122 kişi yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a gitmek için kente gelen kaçaklara yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, kaçakların yoğun olarak kaldığı Kaleiçi semtindeki apart otellerde ve sokaklarda arama yapıldı. Otellerde odaları tek tek gezen polis ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı giren ya da kalma izinleri biten; aralarında Cezayir, Suriye ve Afganistan uyrukluların olduğu 122 kişiyi yakaladı. Kaçaklar, üst aramalarının ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Eminönü'nde silah sesleri! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi
Sakarya'daki lisede büyük panik! Öğrenciler tahliye edildi
Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu
Tarihi parkta skandal görüntü!
Bakan'dan önemli Kaşıkçı açıklaması: Kimseye ses kaydı vermedik
Korkulan oldu! En büyük savaş ekonomiyi çok kötü etkiledi
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Muharrem İnce detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum