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Edirne'deki apart otellerde 122 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü'nce yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçmak için kente gelen kaçaklara yönelik düzenlenen operasyonda, apart otellerde; aralarında Cezayir, Suriye ve Afganistan uyrukluların olduğu 122 kişi yakalandı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Emniyet Müdürlüğü'nce yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçmak için kente gelen kaçaklara yönelik düzenlenen operasyonda, apart otellerde; aralarında Cezayir, Suriye ve Afganistan uyrukluların olduğu 122 kişi yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a gitmek için kente gelen kaçaklara yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, kaçakların yoğun olarak kaldığı Kaleiçi semtindeki apart otellerde ve sokaklarda arama yapıldı. Otellerde odaları tek tek gezen polis ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı giren ya da kalma izinleri biten; aralarında Cezayir, Suriye ve Afganistan uyrukluların olduğu 122 kişiyi yakaladı. Kaçaklar, üst aramalarının ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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