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Edirne'deki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 20:32 | Son Güncelleme

Eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, eşini keserle vurarak öldüren İsmail Özkan'ın (81) yargılanmasına devam edildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu yargılanan sanık Özkan ve avukatı katıldı.

Duruşmadan dinlenilen tanık Ö.İ, Özkan'ı uzun zamandır tanıdığını, avukat olması nedeniyle sanığın daha önce bazı ticari davalarına baktığını anlattı.

Sanık Özkan'ın son yıllarda bazı sağlık problemleri yaşadığını ifade eden Ö.İ, "Sohbeti dağınık bir şekildeydi, konudan konuya atlamaya başlamıştı. Büroya geleceği zaman adresi unutuyordu. 1-2 yıldır durumu bu şekildeydi." diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin ciddi derecede sağlık sorunları yaşadığını, cezaevi koşullarının bu sorunların daha da büyümesine neden olduğunu belirterek, Özkan'ın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilen raporların beklenmesi ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

İsmail Özkan, 6 ay önce Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evinde eşi Kıymet Özkan'ı keserle vurarak öldürmüş, çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf ederek tutuklanmıştı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özkan'ın eşine keserle birçok kez vurmak suretiyle öldürdüğünün anlaşıldığı belirtilerek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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