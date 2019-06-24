HABER

Edirne'deki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 21:44 | Son Güncelleme

Eşini bıçaklayarak öldüren sanık 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, eşini bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Haziran 2018'de tartıştığı eşi Melek Sakarbalkanıgeçen'i 88 yerinden bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Erkan Sakarbalkanıgeçen, avukatı ve maktül kadının ailesinin avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili katıldı.

Savcı, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü yinelediğini belirterek, sanığın, "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

İddia makamı ayrıca cezada "haksız tahrik" hükümleri uygulanarak sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapse mahkum edilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Erkan Sakarbalkanıgeçen, savunmasında, olay öncesinde eşine "zina yaptığı" gerekçesiyle boşanma davası açtığını ileri sürerek, "Gerekli mercilere başvurdum. Kaçtım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkili hakkında meşru müdafaayı düzenleyen TCK'nin 25. maddesi ve meşru müdafaada sınırın aşılması hükümlerini düzenleyen TCK 27/2 maddesinin uygulanması gerektiğini savundu.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan açılan davada eylemin, "eşe karşı kasten öldürme" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Buna göre sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme, "haksız tahrik indirim" ve "takdiri indirim" uygulayarak cezayı 15 yıl 10 aya düşürdü, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Korkunç olay! Irmağa giren genç bir anda çırpınmaya başladı, ailesi şaka yapıyor sandı ama...Korkunç olay! Irmağa giren genç bir anda çırpınmaya başladı, ailesi şaka yapıyor sandı ama...
Gölcük Tabiat Parkı’ndaki bungalov evler ihaleyle satılacakGölcük Tabiat Parkı’ndaki bungalov evler ihaleyle satılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet dava

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu

Korkunç olay! Irmağa giren genç bir anda çırpınmaya başladı, ailesi şaka yapıyor sandı ama...

Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı

Yola çıkacaklar dikkat! 20 gün boyunca kapalı

Konyaaltı Sahili’nde mavi bayrak krizi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

Çaldığı parayı ödeyeceğini söyledi, adli kontrolle serbest kaldı

139 bin lira çaldı, polisle çatıştı ve serbest kaldı! Akıllara durgunluk veren olay

Mersin'de yük treninin minibüse çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.