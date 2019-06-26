Edirne’deki feci kazada yaralanan 7 kişi Keşan’a getirildi

Edirne’nin Meriç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 30 kaçak göçmen de yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi Keşan Devlet Hastanesine getirildi.

Kaza, sabaha karşı 04.45 sıralarında Büyük Doğanca Mahallesi’nde meydana geldi. Durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekipleri ’dur’ ihtarında bulundu. ’Dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü şehir merkezinde bir dükkana çarptı. Kazada 10 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 30 göçmen yaralandı.

Kazada yaralanan 7 kişi Keşan Devlet Hastanesine getirildi. Burada kısa sürede tedavi altına alınan şahısların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



