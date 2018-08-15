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Edirne'deki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:07 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan üsteğmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan muvazzaf asker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Siirt'teki askeri birlikte görevli üsteğmen Salih Diker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hatay'da geçici görevde olan şüpheli, Siirt'teki birliğine döndüğünde kendisine yakalama kararı iletildi. Burada emniyete giden Diker, gözaltına alınarak Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Muvazzaf Asker operasyon

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