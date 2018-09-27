HABER

Edirne'deki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobillerde yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyünde "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçarken yakalanan T.K. (34), M.K. (37) N.K. (37) ve M.K'nın (37) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.K. ve M.K. tutuklanırken, T.K. ve N.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaçan sürücülerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
\

- Olay

Meriç ilçesinde 25 Eylül'de kontrol noktasındaki "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki otomobil takibe alınmış, sürücülerinin Yenicegörece köyünde bırakıp kaçtığı araçtaki T.K. (34), M.K. (37) N.K. (37) ve M.K. (37) gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramada 22 bin 100 dolar ve 3 bin avro, flaş bellek ile harddisk ele geçirilmişti.

İncelemede, Bank Asya'da hesabı bulunan şüphelilerden 3'ünün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, M.K'nın ise FETÖ üyeliği suçundan tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlenmişti.

PARTNERBu iPhone'larda artık WhatsApp çalışmayacak!Bu iPhone'larda artık WhatsApp çalışmayacak!
Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!
İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kazaİstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dur ihtarı ByLock kullanıcısı Edirne Jandarma Komutanlığı FETÖ kaçan otomobiller

En Çok Okunan Haberler

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: MHP her an o gemiyi terk edebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!

Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler

Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.