Edirne'deki FETÖ/PDY operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobillerde yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyünde "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçarken yakalanan T.K. (34), M.K. (37) N.K. (37) ve M.K'nın (37) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.K. ve M.K. tutuklanırken, T.K. ve N.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, kaçan sürücülerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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- Olay
Meriç ilçesinde 25 Eylül'de kontrol noktasındaki "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki otomobil takibe alınmış, sürücülerinin Yenicegörece köyünde bırakıp kaçtığı araçtaki T.K. (34), M.K. (37) N.K. (37) ve M.K. (37) gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramada 22 bin 100 dolar ve 3 bin avro, flaş bellek ile harddisk ele geçirilmişti.
İncelemede, Bank Asya'da hesabı bulunan şüphelilerden 3'ünün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, M.K'nın ise FETÖ üyeliği suçundan tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlenmişti.
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