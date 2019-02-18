Edirne'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'deki düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Pakistan, Irak ve Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçirmeye hazırlanırken yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden F.T, N.P. ve O.D. düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Polis ekipleri üç gün önce, kent girişinde 3 aracı durdurmuş, araçlarda yapılan aramada, Pakistan, Irak ve Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen 6 kişi gözaltına alınmıştı.
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