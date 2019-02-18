HABER

Edirne'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 13:33 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Pakistan, Irak ve Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçirmeye hazırlanırken yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden F.T, N.P. ve O.D. düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Polis ekipleri üç gün önce, kent girişinde 3 aracı durdurmuş, araçlarda yapılan aramada, Pakistan, Irak ve Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu İHA'nın amacı çok farklı! Tanıtımı yapıldıBu İHA'nın amacı çok farklı! Tanıtımı yapıldı
Kosova’nın Bağımsızlığına görkemli kutlamaKosova’nın Bağımsızlığına görkemli kutlama
Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendiBeyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adli Kontrol düzensiz göçmen şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli şovu

Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli şovu

Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber

Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

Düzce'de camiye gelen cemaat görünce şaştı kaldı!

Düzce'de camiye gelen cemaat görünce şaştı kaldı!

Reina katliamı davasında son dakika gelişmesi! Salon boşaltıldı

Reina katliamı davasında flaş gelişme! Salon boşaltıldı

Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.