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Edirne’deki kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi, Kırcasalih beldesinde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.Dün akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için Kırcasalih beldesinde kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden 4 kişi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Edirne’deki kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi, Kırcasalih beldesinde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.
Dün akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için Kırcasalih beldesinde kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden 4 kişi şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında kazada hayatını kaybeden 1 yaşındaki minik Bensu’nun tabutunu görenler gözyaşlarına boğuldu.

Olay
Dün Uzunköprü ilçesinde 22 DN 852 plakalı araç sürücüsü Oğuz Kılıç’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski Uzunköprü meslek yüksek okulu duvarına çarptı. Kaza sonrasında aynı araçta bulunan 1 yaşındaki Bensu kılıç, Ayfer kılıç (60) Simge kılıç (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Abdullah kılıç (65) Uzunköprü Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz Kılıç ve Belinay Kılıç’ın tedavileri Edirne Tıp Fakültesinde sürüyor.

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