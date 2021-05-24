Edirne'deki şantaj ve darp sanıklarının yargılanmasına devam edildi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın aralarında "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı 6 tutuksuz sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasının görülmesine devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan O.K, Ş.G. S.A. ve S.Y. ile tarafların avukatları katıldı.

Basına kapalı görülen duruşmaya katılanlar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde salona alındı.

Sanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme duruşmayı erteledi.

Edirne'de 2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde tutuklu sanıklar da adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Bu arada savcılıkta ifade veren Gürkan da 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

