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Edirne'deki terör örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 20:55 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, terör örgütü PKK'nın Marsilya'daki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yurt dışına çıkış yapmak üzere geldiği İpsala Sınır Kapısı'nda gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt K'nın savcılıkça ifadesi alındı.

Hakimliğe sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Edirne Adliyesi mahkeme Savcılık şüpheli

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