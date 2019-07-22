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Edirne'deki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'deki trafik kazasında, otomobilin duvara çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi defnedildi.

Uzunköprü- Keşan kara yolunun 1. kilometresinde geçirdikleri trafik kazasında ölen Abdullah Kılıç (65), Ayfer Kılıç (60), Simge Kılıç (35) ve 1 yaşındaki kızı Bensu Kılıç'ın cenazeleri, Kırcasalih beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Burada hayatlarını kaybedenler için dua edildi ve helallik alındı. Ailenin yakınları ve komşuları göz yaşı döktü.

Ardından belde mezarlığına getirilen cenazeler, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. 1 yaşındaki Bensu Kılıç ile annesi Simge Kılıç yan yana defnedildi.

- Olay

Dün Uzunköprü ilçesi çıkışında Oğuz Kılıç'ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarpmış, kazada Kılıç'ın babası Abdullah Kılıç (65), annesi Ayfer Kılıç (60), eşi Simge Kılıç (35) ve 1 yaşındaki kızı Bensu Kılıç hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan sürücü Kılıç ve kızı Belinay Kılıç ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Edirne trafik kazası

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