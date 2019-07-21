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Edirne’deki trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 21:13 | Son Güncelleme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.Kaza, Uzunköprü ilçesinde meydana geldi.

Edirne’deki trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Kaza, Uzunköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinde seyir halinde olan 22 DN 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunköprü eski Meslek Yüksek Okulunun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan 2 kadın, 2 erkek ve 2 bebek olmak üzere toplam 6 kişiden 3’ü hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan 1 kişi de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan 2 kişi de Edirne Tip Fakültesine sevk edildi.

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