Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de polis tarafından kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde bir dizi operasyonlar gerçekleştirdi. Ekipler ilk olarak Babademirtaş Mahallesi'nde N.O.'ya ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1 kilo 436 toz esrar ile bahçeye ekili 117 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken N.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.O., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne-Kırklareli karayolu kavşağındaki denetimlerde de S.H. yönetimindeki araçta yapılan aramada 4 bin 860 uyuşturucu hap, 486 gram eroin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 150 TL ve 70 euro para ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü S.H. ve araçta bulunan D.C. gözaltına alındı.

Keşan ilçesinden Edirne'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ise ekipler 4 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 844,84 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, araçtaki M.K., A.K., M.K. ve H.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., M.K. ve H.D. mahkemece haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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