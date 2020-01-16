Edirne'den Arnavutluk'taki depremzedelere "senfonik" destek

Konserde, Türk ve Batı müziğinden eserler icra edilirken, Arnavut Gaydası eseri de orkestra tarafından seslendirildi. Müziğin ritmine ayak uyduran izleyiciler de zaman zaman çalınan parçalara alkışlarıyla eşlik etti.

- "Onlar üzülünce biz de üzülüyoruz"

Rektör Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arnavutluk'taki depremzedelere destek olabilmek adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Trakya Üniversitesinin Balkan coğrafyasında olan her olayla yakından ilgilendiğini dile getiren Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Deprem dolayısıyla evleri yıkılan kardeşlerimiz oldu. Havanın soğuk olduğu bugünlerde çadırda kalıyorlar. Onlar üşüyünce biz de üşüyoruz. Onlar üzülünce biz de üzülüyoruz. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de destek olmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen hafta kermes düzenlemiştik. Bu akşam da konser düzenliyoruz. Hem kermese hem de konsere çok güzel bir ilgi var. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Rektör Yardımcısı ve şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer de anlamlı bir proje için sahneye çıktıklarını belirterek, "Böyle bir yardım konserinde sahne almak bizim için büyük bir şeref. Destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

