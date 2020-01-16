MAGAZİN
  4. Edirne'den Arnavutluk'taki depremzedelere "senfonik" destek

Edirne'den Arnavutluk'taki depremzedelere "senfonik" destek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 21:46 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası depremzedeler yararına konser verdi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde, geliri Arnavutluk'taki depremzedelere bağışlanmak amacıyla senfoni konseri düzenlendi.

"Arnavutluk için el ele" sloganıyla Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen yardım konseri, şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer yönetiminde üniversitenin Devlet Konservatuvarı'nda verildi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği ve tüm biletlerin satıldığı konserden elde edilen gelir, Arnavutluk'ta geçen yıl kasım ayında meydana gelen depremden etkilenenlere bağışlanacak.

Konserde, Türk ve Batı müziğinden eserler icra edilirken, Arnavut Gaydası eseri de orkestra tarafından seslendirildi. Müziğin ritmine ayak uyduran izleyiciler de zaman zaman çalınan parçalara alkışlarıyla eşlik etti.

Konsere, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, akademisyen ve sanatseverler katıldı.

- "Onlar üzülünce biz de üzülüyoruz"

Rektör Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arnavutluk'taki depremzedelere destek olabilmek adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Trakya Üniversitesinin Balkan coğrafyasında olan her olayla yakından ilgilendiğini dile getiren Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Deprem dolayısıyla evleri yıkılan kardeşlerimiz oldu. Havanın soğuk olduğu bugünlerde çadırda kalıyorlar. Onlar üşüyünce biz de üşüyoruz. Onlar üzülünce biz de üzülüyoruz. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de destek olmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen hafta kermes düzenlemiştik. Bu akşam da konser düzenliyoruz. Hem kermese hem de konsere çok güzel bir ilgi var. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Rektör Yardımcısı ve şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer de anlamlı bir proje için sahneye çıktıklarını belirterek, "Böyle bir yardım konserinde sahne almak bizim için büyük bir şeref. Destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
24 yıl sonra Başakşehir Sahnesi'nde buluştular24 yıl sonra Başakşehir Sahnesi'nde buluştular
Adıyaman'da öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindiAdıyaman'da öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk, Balkan Senfoni Orkestrası, Deprem, edirne, konser, yardım,

En Çok Okunan Haberler

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

'Benim vajinam gibi kokuyor' demişti! Doktorları kızdırdı

'Benim vajinam gibi kokuyor' demişti! Doktorları kızdırdı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü

Kardeşinin öldüğünü öğrendi, haberleri sunmayı sürdürdü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 yıl sonra Başakşehir Sahnesi'nde buluştular

24 yıl sonra Başakşehir Sahnesi'nde buluştular

Adıyaman'da öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi

Adıyaman'da öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi

Heldef, 'Balkan Derneği Ödül Töreni'ni yurt dışına taşımak

Heldef, 'Balkan Derneği Ödül Töreni'ni yurt dışına taşımak

Ünlü Stand-upçı Cem İşçiler, İKÜ’de

Ünlü Stand-upçı Cem İşçiler, İKÜ’de

6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı

6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı

Stand-Up’çı  Cem İşçiler, İKÜ’de

Stand-Up’çı  Cem İşçiler, İKÜ’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.