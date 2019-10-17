HABER

Edirne'den Barış Pınarı Harekatı'na 'asker selamlı' destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:42 | Son Güncelleme

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için kentin 41 noktasında bulunan billboardlara belediye personeli ile birlikte çektirdiği ve asker selamı verdikleri fotoğrafları astırdı.

Edirne'den Barış Pınarı Harekatı'na 'asker selamlı' destek

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) - EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için kentin 41 noktasında bulunan billboardlara belediye personeli ile birlikte çektirdiği ve asker selamı verdikleri fotoğrafları astırdı. Başkan Gürkan, “Türkiye'nin en batı ucundan serhat şehri Edirne'den kahraman ordumuza bir selam göndermek istedik” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne'den de destekler sürüyor. Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı günü kenti Türk bayrakları ile donatan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye personelleri birlikte belediye binası önünde asker selamı verirken çekilen fotoğrafı, 'Edirne'den Kahraman Ordumuza Selam Olsun' yazılı afiş hazırlatıp kentin 41 noktasında bulunan billboardlara astırdı.
Gürkan, "Bilindiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak ve terör örgütlerinin ülkemize olan saldırılarını engellemek amacıyla, Suriye'ye Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Bu sebeple tarihte emperyalizme karşı ilk kurtuluş mücadelesini vermiş bir milletin evlatları olarak her zaman olduğu gibi kahraman ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız. Edirne halkından da gelen talepler kendi inancımız ve anlayışımız doğrultusunda, bu büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bizde Edirne Belediyesi personeli ile beraber Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemiz için kahramanca savaşan, çarpışan askerlerimize bir moral olması için destek için selam olması için Türkiye'nin en batı ucundan Serhat şehri Edirne'den kahraman ordumuza bir selam göndermek istedik" dedi.
Görenlerin dikkatini çeken afişler önünde bir grup öğrenci de asker selamı vererek, Mehmetçiklere destek verdi.
FOTOĞRAFLI

Edirne'den Barış Pınarı Harekatı'na 'asker selamlı' destekEdirne'den Barış Pınarı Harekatı'na 'asker selamlı' destekEdirne'den Barış Pınarı Harekatı'na 'asker selamlı' destekEdirne'den Barış Pınarı Harekatı'na 'asker selamlı' destek

PARTNER Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu! Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu!
Gazilerden asker selamıGazilerden asker selamı
BUSKİ faturalarına ödeme kolaylığıBUSKİ faturalarına ödeme kolaylığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'dan kahreden haber: 1 asker şehit!

Antalya'dan kahreden şehit haberi!

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

Son dakika: 600'e yakın terörist YPG-PKK'dan firar etti

600 terörist YPG-PKK'dan firar etti!

Dışişleri Sözcüsü Aksoy açıkladı! Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Rasulayn'da terör örgütü sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullanmış

Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter FETÖ'den beraat etti! (Ekrem Yeter kimdir?)

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.