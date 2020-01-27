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Edirne'den depremzedelere yardım; çocuklar oyuncaklarını gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 19:20 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'daki depremzedelere yardım için bağış kampanyası başlatıldı.

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de, 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'daki depremzedelere yardım için bağış kampanyası başlatıldı. Halkın yoğun destek verdiği kampanyada gıda, kıyafet, soba, battaniye gibi birçok malzeme toplandı.
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Edirne Valiliği'nin ve AFAD İl Müdürlüğü'nün depremzedeler için başlattğı yardım kampanyasına halk yoğun destek veriyor. Kentte polisten memura, işçiden iş insanına, öğrenciden emekliye kadar 7'den 70'e herkes, gıda, kıyafet, soba, battaniye gibi birçok malzemeyle depremzedelere yardımda bulunuyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Selimiye Polis Merkezi ekipleri soba bağışında bulunduğu yardım kampanyasına Edirne Muharip Gaziler Derneği üyeleri gazilerde battaniye ve yorgan yardımında bulundu.
ÇOCUKLAR OYUNCAKLARINI GÖNDERDİ
Mimar Sinan Kapalıspor Salonu'nda toplanan yardımların kısa sürede 1 TIR'a ulaştığı görüldü. Başlatılan kampanyada depremzedelere yapılan yardımlar arasında en dikkat çeken ise çocukların depremzede çocuklar için kendi oyuncaklarını göndermesi oldu.
'YARDIMLAR BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI'
Edirne AFAD gönüllüsü Şeyda Bozdağ, yardım kampanyası ile ilgili şunları söyledi:
"Edirneli vatandaşlar depremzedelere yardım etmek için adeta birbirleriyle yarışıyor desek yalan olmaz. Çok güzel tepkiler var. Bebek mamasından elektrikli soba ve battaniye kadar hemen her ihtiyacı burada toplamış durumdayız. Gıda yardımı da çok yapılıyor. Burada çok güzel yardımlar oldu. Bebek maması, bebek battaniyesi, kıyafetler. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızdan bazıları buraya kendi giydikleri eşyaları getirdiler ve bunları bize verirken söyledikleri bizleri çok duygulandırdı. Bir vatandaşımız, 'ben bunu yeni aldım iki kez giydim, yıkadım getirdim ayıp olmaz değil mi?' demesi bizleri çok duygulandırdı. Yardım etmek isteyen çok kişi var ve özelikle isimlerinin geçmemesini istiyorlar. Aileleriyle gelen çocuklar çok sayıda depremzede çocuklar oyuncaklarını bağışladı. Bizler bunları görünce çok duygulandık. Edirne Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyamız çarşamba gününe kadar devam edecek."
'ARAMIZDA TOPLADIĞIMIZ PARAYLA BATTANİYE VE KIYAFET ALDIK'
Depremzedelere yardım etmek amacıyla aldıkları eşyaları AFAD yetkililerine teslim eden Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler olarak depremzedelerin yanında olduklarını söyledi. İsmailoğlu, "Biz aramızda topladığımız para ile Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için battaniye giyecek kıyafetler aldık. Kampanyamıza katılan gaziler aramızda topladığımız parayla bu yardımda bulunduk. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız" dedi.

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