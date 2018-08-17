Edirne'den Drone destekli trafik kontrolü

EDİRNE (AA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi özellikle turizm bölgelerinde trafik yoğunluğuna ilişkin drone destekli denetimlerini artırdı.
Trafik timleri, sorumluluk alanları içerisindeki Saros Körfezi, Enez, Erikli gibi turizm alanlarına giden kara yollarında denetimlerini artırdı.
Kamera görüntüsü alabilen insansız hava araçlarından da yararlanan trafik timleri kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerini havadan tespit etti. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, yaptıkları kural ihlallerinin drone tarafından tespit edildiği bildirildi.
Sürücüler uygulamayı olumlu karşıladıklarını belirtti.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazaların en az seviyeye indirilmesi için denetimlere edileceği bildirildi.
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