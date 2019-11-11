HABER

Edirne’den fidan dikme seferberliğine büyük destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:14 | Son Güncelleme

T.C.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes Ol’ fidan dikim kampanyası kapsamında, Edirne’de de yüzlerce fidan toprakla buluştu.
Milli Ağaçlandırma Günü ‘11 milyon ağaç; bugün fidan, yarın nefes’ kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Edirne’de kampanya kapsamında düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Kestanelik Kışlası Mevki’inde gerçekleştirilen programda, genç yaşlı kadın erkek yüzlerce kişi fidanlarını dikerek, kampanyaya destek oldu.
Orman Genel Müdürlüğü’nce başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında, 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada toplam 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Edirne’de de söz konusu kampanyaya büyük destek verildi. Başta Edirne Valisi Ekrem Canalp olmak üzere il protokolü, öğrenciler ile birlikte yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
Tokat'ta, 44 bin 700 fidan toprakla buluştuTokat'ta, 44 bin 700 fidan toprakla buluştu
Kayseri'de 487 bin 500 fidan toprakla buluşturulduKayseri'de 487 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesini alacak isim belli oldu

Ölü bulunan 4 kardeşin cenazesini alacak isim belli oldu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından Caner Taslaman hakkında suç duyurusu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından Taslaman hakkında suç duyurusu

İzmit'te bir okulda yangın paniği! Okul tatil edildi

İzmit'te bir okulda yangın paniği! Eğitime bir gün ara verildi

MSB duyurdu: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

MSB duyurdu: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

Adana'dan çok acı haber! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Çok acı! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti! Mümtaz Soysal kimdir?

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.